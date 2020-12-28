На Свердловскую область идет похолодание до -38

В последние дни 2020 года Свердловскую область ждет серьезное похолодание. Ночью 30 декабря в отдельных районах области похолодает до -38 С.

Как сообщается на сайте Уралгидрометцентра, похолодание начнется уже сегодня, 28 декабря. К вечеру температура воздуха на севере области понизится до -16…– 21, в горах – до -26. Завтра днем на севере региона ожидается до -29. В ночь на 30 декабря ожидается -26…-31, при прояснении -33…-38.

В Екатеринбурге температура тоже понизится, но не настолько. Сегодня ночью в городе будет -19…– 21, завтра днем – 17…-19. В ночь на 30 декабря – до 28 градусов мороза, днем – до -24.

Все это время сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный и северо-западный 3-8 м/с.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.12.20

На «Екатеринбург Арене» 30 декабря откроется каток. / Задержан водитель, сбивший пешехода на Егоршинском подходе (ФОТО). / 28 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»