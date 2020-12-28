«Спецавтобаза» в новогодние каникулы будет чаще вывозить мусор

В Екатеринбурге в новогодние каникулы будут вывозить мусор чаще, об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза». «Новый год – семейный праздник, люди часто отмечают его дома, и потому количество бытового мусора в новогодние каникулы нередко увеличивается. ЕМУП «Спецавтобаза», чтобы не допустить переполнения площадок, будет вести мониторинг – следить за ситуацией будут специалисты контрольно-эксплуатационной службы регионального оператора, реагируя на сообщения жителей», – заверили в пресс-службе предприятия.

Там напомнили, что если контейнерная площадка заполнена, а мусор еще не вывезли, нужно позвонить по номеру 8-800-775-0096 (звонки будут приниматься с 08:00 до 20:00), либо отправить текстовое сообщение в WhatsApp или Viber по номеру 8-912-690-07-00.

Екатеринбург, Елена Сычева

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