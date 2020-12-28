Банкиры посчитали на сколько подорожала или подешевела жизнь героев «Иронии судьбы»

Специалисты Уральского ГУ Банка России посчитали, как за прошлый год изменилась бы жизнь Жени Лукашина, Ипполита и других героев фильма «Ирония судьбы или С легким паром». Оказалось, что походы в баню подорожали, а полеты на самолетах подешевели, как и заливная рыба.

«Новогоднее приключение, случись оно в Свердловской области в 2020 году, стало бы на 10% дешевле, чем в 2019-м, – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. – Так, традиционный для главного героя и его друзей поход в баню за год подорожал на 5%. В первую очередь это можно связать с повышением тарифов на воду, тепло и электроэнергию. А вот спать в самолете в 2020-м оказалось более выгодно, чем год назад: полет в экономклассе в расчете на тысячу километров пути подешевел более чем на четверть – на 27%. Это сказалось падение спроса в период пандемии. «Тепленькая» идет из крана свердловчан в 2020 году на 3,5% дороже, чем в прошлом: на стоимость горячего водоснабжения влияет периодическая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Зато подешевели мужские меховые шапки. Если вы, как Ипполит, будете принимать душ в верхней одежде, то новый головной убор вместо испорченного можно купить на процент дешевле, чем если бы это все случилось с вами год назад».

Заливная рыба в среднем подешевела на 6%, потому что в этом году увеличился вылов рыбы в России. На 2% подорожала минута междугородней телефонной связи, то есть звонок невесте Лукашина стал бы для Нади более затратным.

Специалисты банка сделали вывод, что «большинство компонентов, взятых для расчета индекса «Иронии судьбы», подешевели». В целом индекс картины составил минус 10% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, в ноябре 2020 года уровень годовой инфляции в Свердловской области составил 3,9%, это ниже, чем в целом по России – 4,4%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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