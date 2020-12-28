Коронавирусная сводка: 404 заболевших, 16 умерших

В Свердловской области число людей, кому подтвердили диагноз коронавирус, продолжает держаться на прежнем уровне – больше четырех сотен за сутки. Как сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19, за последние 24 часа в сводку попали 404 человека, у кого анализы действительно показали коронавирус. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе – по официальным данным – заразился 57381 человек.

За последние сутки вирус унес жизни 16 человек. Общее число жертв в Свердловской области, о которых сообщают власти, к настоящему моменту составляет 1457 человек. Также за минувшие 24 часа по выздоровлению из больниц региона выписали 407 человек, общее число исцелившихся – 49710 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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