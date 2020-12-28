В Нижнем Тагиле опер из колонии предстанет пред судом за взятку

Сотрудник исправительной колонии № 12 предстанет пред судом за превышение должностных полномочий, а также за получение взятки.

Как сообщили «Новому Дню» в облпрокуратуре, обвиняемый, занимая должность оперуполномоченного в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области помог пронести осужденному 4 мобильных телефона, получив при этом 10 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что осужденный через знакомого договорился о покупке четырех мобильных телефонов и термопота, при этом спрятать устройства он планировал под обшивкой водонагревательного прибора. После покупки техники знакомый, житель Каменска-Уральского, передал термопот в транспортную компанию. А 19 мая 2020 года обвиняемый, получив всю необходимую информацию, забрал прибор с КПП и отдал осужденному в кабинете.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был изобличен, а мобильные телефоны изъяты», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Уголовное дело в отношении осужденного, выделено в отдельное производство. Житель Каменска-Уральского привлечен к административной ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

Нижний Тагил, Марина Симбирятина

Нижний Тагил. Другие новости 28.12.20

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