В Солнечном заработал большой каток с прокатом и горкой для бубликов (ФОТО)

В Солнечном между домом № 5 на улице Чемпионов и школой открылся большой ледовый каток с прокатом коньков и горкой для катания на бубликах, передает «Новый День». Площадь залитой льдом площадки – 1800 квадратных метров. Жители микрорайона уже опробовали лед.

В прокате можно взять не только коньки разных размеров, но и сноутюбинги (бублики для катания с горки). Переобуться можно в теплой раздевалке, оборудованной возле катка. После заездов посетители могут пойти в кафе, где подают горячие напитки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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