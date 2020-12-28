Гендиректор УГМК Андрей Козицын о 2021 годе: «Нам уже ничего не страшно»

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил сотрудников холдинга и всех жителей региона с наступающим Новым годом. «Заканчивается сложный, непростой, очень непростой – во всех смыслах – год. Как бы ни было сложно и тяжело, мы все вместе смогли преодолеть все, что бы этот год ни приносил, общие проблемы, связанные с тем, о чем с утра до вечера говорит телевизор. Мы смогли, мы преодолели, мы пережили», – сказал он.

Он выразил надежду, что наступающий год будет проще. «Надеюсь, 2021 год будет не такой сложный, как предыдущий, а с учетом того опыта, который мы накопили, – жизненного, человеческого, трудового, – нам уже ничего не страшно. Думаю, все мы преодолеем. Всех с праздником, с наступающим Новым годом», – сказал Козицын, пожелав всем здоровья.

Екатеринбург, Елена Сычева

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