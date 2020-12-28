Уральца будут судить за убийство пенсионера

Житель Березовского предстанет пред судом за убийство пенсионера.

Как сообщили Новому Дню в пресс-службе облпрокуратуры, в конце мая 2020 года пожилой местный житель, в очередной раз пригласив обвиняемого к себе домой, угостил его спиртным. После чего между ними произошла ссора, хозяин выкрикнул неприятное выражение вслед уходящему гостю. Тот, остро отреагировав на слова пожилого мужчины, подошел к поленнице во дворе дома, взял топор, зашел в дом потерпевшего и трижды ударил его по голове. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

«После убийства местный житель ушел домой, сжег в печи свою одежду, а топор выбросил в водоем. На следующий день обвиняемый инсценировал для односельчан случайное обнаружение трупа», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березовский городской суд.

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Березовский, Марина Симбирятина

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