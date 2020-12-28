Руководителя детского центра осудили за растрату денег

Тавдинский районный суд вынес приговор директору детского центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония». Алла Доброва признана виновной в хищении почти 70 тысяч рублей с использованием своего служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, с апреля по август 2018 года женщина была директором учреждения и решила сделать там ремонт. При этом не забыла и о себе. По просьбе Добровой компания, с которой был заключен договор о замене восьми пластиковых окон в помещении детского центра, установила еще четыре пластиковых окна – в доме, принадлежащем руководителю.

«По предложению Добровой стоимость 4 окон в доме была включена в общую стоимость работ по замене 8 окон для учреждения «Гармония». Согласно финансовым документам, замена окон произведена только в учреждении в количестве 8 штук, замена 4 окон в доме осужденной отражения в финансовых документах не нашла», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве.

После чего со счета учреждения были перечислены 290 тысяч рублей, в которые входила в том числе стоимость установки четырех неучтенных окон. Доброва в ходе судебного заседания вину не признала, заявив, что свидетели по делу ее оговаривают.

Суд назначил Алле Добровой наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Также с нее будет взыскана сумма ущерба.

Екатеринбург, Анна Темрук

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