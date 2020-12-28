Дятловцев убили древним деревянным молотом. Версия старожила Урала (ФОТО, ВИДЕО)

Дмитрий Киреев, участник программы «На самом деле» 1-го канала, выдвинул свою версию орудия убийства дятловцев. По его мнению, это орудие – деревянный молот, именуемый местными жителями «колотушка». Молот имеет деревянную ручку около 2 метров длиной, весит не меньше 15 кг и имеет несколько поверхностей для удара. Изначально молот был универсальным оружием против любого противника – ни кольчуга, ни броня, ни латы не выдерживали мощного удара, сопоставимого по силе с «проехавшей по человеку машине». Сейчас молот применяют для сбивания кедровых орехов. «Версии и мотивы убийства дятловцев могут быть разными. Именно удар «колотушкой» объясняет те травмы, которые до сих пор не могут объяснить эксперты, рассуждая об орудии убийства. А в чьих руках оказался молот – это уже следующий вопрос», – сказал Дмитрий Киреев.

Киреев служил в Вижайском батальоне внутренних войск через 30 лет после трагедии на «мертвой горе», он слышал разговоры местных жителей и их воспоминания о событиях 1959 года, когда погибли «дятловцы». Его пригласили в студию подтвердить свое высказывание о том, что к гибели туристов могли быть причастны представители коренного народа Северного Урала. В эфире шоу судмедэксперт Эдуард Туманов отверг версию о причастности манси к гибели тургруппы, потому что они якобы не смогли бы набрать столько мужчин, а, кроме того, охотники бы просто перестреляли студентов. Он упомянул о странных, до сих пор необъяснимых травмах трех погибших – Николая Тибо-Бриньоля, Людмилы Дубининой и Юрия Кривонищенко. У Дубининой были переломаны ребра, как будто бы по ней проехала машина, отсутствовали глаза и язык, у Кривонищенко была обожжена голень, у Тибо-Бриньоля присутствовала вдавленная черепно-мозговая травма.

Но Киреев уверен – те, кто использовал бы огнестрельное или холодное оружие, выдали бы себя, на местных указывают их охотничьи привычки. По мнению Киреева, Людмилу Дубинину, у которой были линейно сломаны ребра, и Николая Тибо-Бринолья, который получил некий «удар тупым предметом, соизмеримым с головой», могли убить одним и тем же орудием. И это – «колотушка», деревянный молот, который имеют все, кто живет в тех краях. Сейчас этот предмет в повседневной жизни может применяться либо для забоя скота, либо для добычи кедровой шишки.

«Отчеты написаны языком, понятным судмедэкспертам. Для них это живая картинка, для меня – нет. И когда в студии Эдуард Туманов начал переводить медицинскую терминологию в образы, я сразу понял, что это мог быть за предмет», – прокомментировал Дмитрий Киреев. Чтобы подтвердить свои выводы, он изготовил подобный молот.

Киреев выдвинул версию и по поводу странного ожога ноги Юрия Кривонищенко – на шоу Туманов отметил, что ожог был таким, будто человек все это время держал ногу прямой. Киреев напомнил, что охотники, например, привязывают кабана за одну ногу вниз головой, чтобы тушу было удобно вращать. Он поставил опыт с помощью своих сотрудников: на ногу 30-летнего парня надели ватную штанину с фольгой, подвесили за пеньковую веревку вниз головой и подожгли зафиксированную конечность. Все делалось безопасно, никто не пострадал. «Туманов не понимал, как можно терпеть такую боль с прямой ногой. А мы когда эксперимент провели – парень, физически крепкий, сказал, что не мог эту ногу согнуть», – заметил Киреев. Причем в ходе реконструкции выяснилось, что потушенные штаны продолжали тлеть и несколько раз разгорались. " Убийцам это могло не понравиться, и они просто срезали тлеющие штаны и бросили их в костер догорать», – считает предприниматель.

Эксперимент с поджогом

По его мнению, в пользу версии манси говорит и отношение этого коренного народа Севера к русским. «Нужно понимать, что манси, по большому счету, нас любить не за что. Хотя мы и живем 500 лет вместе, но русские шаг за шагом выдавили их с исконных территорий в сторону Приполярного Урала. Они предпочли отступить, но остаться на своей территории хозяевами», – прокомментировал он. Там, где жили манси, советская власть была де-юре, а де-факто земли принадлежали местным, они были хозяевами. По словам Киреева, даже в годы его службы в Вижайском батальоне, в восьмидесятые, отношения между русскими и местными были такие же, были, например, реки, где только манси могли ловить рыбу.

Чтобы расправиться со студентами, нападавшим хватило бы 4-5 человек, уверен Дмитрий Киреев, а не как минимум 9, на которых настаивал в студии программы столичный эксперт. «Хватило бы двух стрелков с огневой поддержкой и двух забойщиков, с «колотушкой». Либо вместо огневой поддержки применялась дымовая шашка. Палатка – это брезентовый мешок, и они их начали колотушками бить сквозь это мешок. Удары сыпались, но скат палатки их немного амортизировал. Говорят: «Была паника». Запаникуешь тут, если по башке летает такая штука весом 15 килограмм. Или же было задымление. Тут схватишь нож, палатку разрежешь и побежишь. А если еще и из автоматов постреливать. Откуда у местных автоматы? Я вас умоляю. Все, что было у прапорщиков, было у манси. И дымовые шашки, и гранаты, и все что хочешь. Да, автомат украсть было невозможно, но в бригаде были ремонтные специалисты. Автоматы хоть редко, но тоже ломаются, и их нужно чинить. Вот из этих ремдеталей и собирали «левое» оружие», – смоделировал Киреев.

В версию зачистки военными из-за того, что студенты стали невольными свидетелями чего-то, представляющего государственную тайну, Киреев не верит.

«Если бы государство хотело что-то скрыть, свою руку, например, то ничего бы не пришлось засекречивать. К судмедэксперту пришел бы человек с «корочками» и сказал: «Вы вот тут ошиблись. Тут нет никакого ожога и переломов, тут сплошное воздействие холода». Все. И привезли бы в закрытом гробу с запретом открывать. После того, как труп занесен в морг, все зависит от того, что напишет «судебник», – заметил он.

Высказывалась еще одна версия, о зэках-золотарях. Киреев указывает – с 97 % вероятностью в этих местах шла нелегальная золотодобыча. Там и сейчас золото добывают, и вся территория севернее Ивделя была подконтрольна внутренним войскам. И если там и была нелегальная золотодобыча, то принадлежать она могла только одному человеку – командиру, у которого на зоне сидело 12-15 тысяч человек. «У нас на зону ходили прапорщики – контролеры. И там их вовлекали в карточную игру, в которой они крупно проигрывались. Карточный долг – это нечто особенное. Прапорщик становился должен ээку. При мне, когда я служил, был один такой случай. Поэтому я за свои слова отвечаю. Потом человек идет к командиру части искать спасения. Таким способом можно получить послушного исполнителя. Дать ему десять расконвоированных зэков и «Урал» и отправить мыть золото. Так что версия с золотарями тоже имеет право быть», – отметил Дмитрий Киреев. Впрочем, по его мнению, вряд ли то, что они пришли на эту территорию, стало причиной гибели. Зимой золото не моют, добывают только в шахтах. А шахты на этой территории были только в заброшенном поселке 2-й Северный, откуда дятловцы и начали свой маршрут.

Почему только деревянный молот мог оставить линейный перелом у Дубининой, чем убили Тибо-Бриньоля и как пытали Кривонишенко – мы расскажем сразу после новогодних каникул.

Екатеринбург, Ольга Маслова

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