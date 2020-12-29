Суды наложили 1,5 млн рублей штрафов на свердловчан, вовремя не сообщивших о своем Covid-статусе

На сегодняшний день суды Свердловской области наложили 158 штрафов общей суммой 1 млн 490 тысяч 500 рублей на граждан, которые вернулись из-за границы и вовремя не сообщили о своем Covid-статусе.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, с 1 августа по 28 декабря 2020 года на территорию Свердловской области из-за границы прибыли 51 910 человек. В первые 3 дня после возвращения из-за рубежа прошли обследование на Covid-19 методом ПЦР и уведомили должным образом о полученных результатах 50 603 свердловчанина. У 912 из них результат тестирования оказался положительным.

1307 граждан не прошли обследование в установленный законом срок. В отношении 853 уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования (материалы для назначения наказания направлены в суды). Остальным свердловчанам специалисты территориальных отделов Управления Роспотребнадзора направили извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

Напомним, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на Covid-19 методом ПЦР, а информацию о результатах – разместить в специальной форме на портале госуслуг. До получения результата теста гражданам необходимо соблюдать изоляцию (в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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