За сутки в Свердловской области от Covid-19 умерли еще 17 человек

Еще 17 человек скончались за сутки в Свердловской области от коронавируса нового типа. Общее число погибших составило 1474 человека.
Число выявленных новых случаев – 401, что на три меньше, чем вчера. Общее число заболевших с начала пандемии – 57 782 человека. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Поправились за сутки в Свердловской области 405 человек.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 29.12.20
Суды наложили 1,5 млн рублей штрафов на свердловчан, вовремя не сообщивших о своем Covid-статусе. / Здравствуй, кризис, Новый год: экономические итоги – 2020. / ГИБДД пригрозила перекрыть дороги в Екатеринбурге из-за плохой уборки снега. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube