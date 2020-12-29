За сутки в Свердловской области от Covid-19 умерли еще 17 человек

Еще 17 человек скончались за сутки в Свердловской области от коронавируса нового типа. Общее число погибших составило 1474 человека.

Число выявленных новых случаев – 401, что на три меньше, чем вчера. Общее число заболевших с начала пандемии – 57 782 человека. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Поправились за сутки в Свердловской области 405 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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