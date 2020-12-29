Екатеринбургские депутаты спешно поменяли градостроительные зоны: отдали два парка РПЦ и участок под школу застройщику

Екатеринбургские депутаты накануне Нового года внесли поправки в муниципальные Правила землепользования и застройки, одобрив изменение 11 градостроительных зон. Сначала документ был рассмотрен на профильной комиссии, а затем на внеочередном заседании думы, созванном по инициативе мэрии. Депутаты удивлялись такой спешке, но как пояснил вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин, задача поменять зонирование земельных участков идет «с самого верхнего уровня».

В частности, на заседании речь шла о земельной участке на ул. Цвиллинга, 7, где планируется жилая застройка в пользу компании Prinzip. Ранее там была территориальная зона ПК-1 (производственно-коммунальные объекты), сейчас она изменена на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). По словам начальника департамента архитектуры и градостроительства Алексея Храмова, изменения вносятся для приведения в соответствие Генплану города, а также для исполнения представления прокуратуры.

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бирюлин также пояснил, почему вопрос было необходимо рассмотреть до ухода думы на зимние каникулы.

«В конце лета было заседание координационного совета по обманутым дольщикам. На нем было принято решение ускорить работу по перезонированию территории на улице Цвиллинга, чтобы правообладатель участка смог быстрее реализовать проект, который идет в одной связке с темой обманутых дольщиков. Рассмотреть этот вопрос – задача с самого верхнего уровня. Мы отрабатываем эту задачу», – прокомментировал чиновник.

Председатель комиссии по горхозу Александр Колесников добавил, что вопрос по этому участку дважды откладывался по техническим причинам – в документах, которые приходили депутатам, были ошибки.

Еще одна правка в ПЗЗ, которая вызвала вопросы депутатов – изменение территориальной зоны ЦС-6 (объекты общего образования) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка) в границах улиц Чкалова – академика Вонсовского – Амудсена – Краснолесья. Ранее этот участок в Академическом районе был зарезервирован под школу, но теперь он полностью отойдет застройщику по решению Свердловского областного суда. Освоение территории ведет строительная компания БСК-54.

Тем не менее, Алексей Бирюлин заверил, что школа на 1000 мест там появится. Участок находится в собственности УрО РАН, а застройщик выполняет инвестпроект на территории. У администрации Екатеринбурга есть договоренность, что в будущем земля под школу будет передана в муниципальную собственность, при этом проектирование школьного здания БСК-54 возьмет на себя.

Депутат от КПРФ Олег Гордеев потребовал разъяснений еще по двум проектам. По просьбе Екатеринбургской епархии земельный участок в микрорайоне Широкая Речка (в границах улиц Альпийская – Галактики – Верхнемакаровская – Лощинка) переводится из зоны ТОП-1 (парки) в ЦС-5 (религиозные сооружения). В этом месте планировалось построить храм еще в 2019 году, но из-за событий вокруг сквера у Драмтеатра вопрос пришлось отложить. Алексей Храмов отметил, что епархия помимо строительства церкви взяла на себя обязательства устроить на этом месте ботанический сад и прогулочную зону для горожан.

Также по обращению Новотихвинского монастыря под религиозные нужны уходит участок на территории парка Зеленой рощи – по адресу: переулок Университетский, дом 11а. Там планируется установить мемориальный комплекс и малые архитектурные формы. Храмов отметил, что участок сейчас находится в запустении и в любом случае нуждается в благоустройстве. Гордеев поинтересовался, зачем для этого менять градостроительную зону. Чиновник ответил, что переоформление документов нужно для внутренних нужд епархии, которая берет участок под свою эксплуатацию. При этом в монастыре обещают, что горожане смогут там свободно гулять.

Отметим, что решение думы о внесении правок в ПЗЗ не было единогласным. Градостроительные изменения поддержали 26 депутатов, двое голосовали против, четверо воздержались.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.12.20

Епархия: люди в Среднеуральском монастыре подавлены. Им будет оказана духовная помощь. / За сутки в Свердловской области от Covid-19 умерли еще 17 человек. / Суды наложили 1,5 млн рублей штрафов на свердловчан, вовремя не сообщивших о своем Covid-статусе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»