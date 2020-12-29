Фонд святой Екатерины возобновляет раздачу гуманитарной помощи населению

Фонд святой Екатерины по решению учредителей возобновляет гуманитарную помощь для жителей Екатеринбурга. Первые 3500 продуктовых наборов уже дошли до адресатов.

На продуктовые наборы могут рассчитывать многодетные малоимущие семьи, пенсионеры и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. При этом приоритет будет отдаваться первым. Заявки обрабатывает и проверяет специально созданный кол-центр, который работает по рабочим дням с 09:00 до 18:00. Телефон: +7 (343) 312-12-35.

«Думаю, что возобновление программы в преддверии Нового года и Рождества особенно вовремя. Сейчас мы оперативно отрабатываем прямые заявки горячей линии, их поступает достаточно много», – рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Во время действия коронавирусных ограничительных мер, которые длились с марта по сентябрь текущего года, фонд поддержал 108 000 семей. В каждый набор входят 14 продуктов: рис, макароны, тушенка, сахар, чай, кофе, подсолнечное масло, мука, сгущенное молоко и кондитерские изделия. Все продукты подбирались на основании многолетнего опыта работы службы милосердия. Кроме того, в набор входит икона Богородицы.

Напомним, что с момента начала пандемии учредители Фонда выделили на поддержку региона 1,4 млрд рублей. Еще весной по решению генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца компании «Сима-ленд» Андрея Симановского были закуплены шесть самолетов средств индивидуальной защиты для врачей и волонтеров. Позже Фонд святой Екатерины передал городу 30 автомобилей скорой помощи и линию по производству защитных масок, а также установил несколько кислородных станций в больницах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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