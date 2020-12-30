Свердловская область возглавила рейтинг регионов по числу убийств

Свердловская область вошла в топ-3 регионов, где за 11 месяцев этого года было совершено наибольше число убийство. «За последние три года в стране последовательно сокращается общее число зарегистрированных убийств. В сравнении с январем – ноябрем 2017 года их число сократилось на 20,4 % (с 9,1 тыс. до 7,2 тыс.). В текущем году наибольшее число убийств совершено в Свердловской (+8 %, 283), Московской (272) областях и Республике Татарстан (234)», – сообщается. в докладе Генпрокуратуры РФ.

Всего, по данным этого ведомства, в 50 регионах страны в этом году был зафиксирован рост преступлений. В абсолютном выражении наибольший прирост преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (+12,2 тыс.), Москве (+4,9 тыс.) и Новосибирской области (+4 тыс.), максимальное снижение – в Воронежской области (-1,4 тыс.), Республике Северная

Осетия – Алания (-1,4 тыс.) и Тюменской области (-1,4 тыс.). Около трети совершивших преступления – это те, кто уже попадал под суд за нарушение закона, действия каждого седьмого преступника признаны рецидивом. Больше всего рецидивистов в Приволжском федеральном округе. Вместе с этим сокращается число тех, кто идет на преступление в течение года после освобождения из колонии, таких по России 38 тысяч человек. И наибольшее число – в Свердловской (1,6 тыс.), Челябинской (1,6 тыс.) областях и Пермском крае (1,3 тыс.).

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.12.20

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