В Екатеринбурге повысят плату за детсады

Администрация Екатеринбурга в нового года повысит плату за детские сады. Как сообщили сегодня в департамент образования, с 1 января 2021 года стоимость за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах будет увеличена на 3,3 %. Оплата будет зависеть от возраста и режима пребывания малыша в детсаду:

1) в группах раннего возраста (до 3 лет):

с кратковременным пребыванием детей в течение 4 часов при организации разового питания плата составит 830 рублей (ранее 800 рублей);

в группах полного дня пребывания в течение 10,5 часов – 2.700 рублей (ранее 2.600 рублей).

2) в группах дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет):

с кратковременным пребыванием детей в течение 4 часов при организации разового питания – 980 рублей (950 рублей);

полного дня пребывания в течение 10,5 часов – 3.170 рублей (ранее 3.070 рублей).

В мэрии отмечают, что последний раз поднимали оплату за детсад в январе 2019 года – тогда пересчет составил 4 %.

Добавим, в этом году детсады закрывали из-за пандемии. Весной они работали только для детей тех сотрудников, кто имел право ходить на работу в нерабочие дни, объявленные президентом.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.12.20

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