Известный уральский пиарщик получил должность замгубернатора области

Известный на Урале пиарщик Дмитрий Федечкин назначен заместителем губернатора Сахалинской области. К новым обязанностям он приступит с 1 января, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Федечкин известен как пресс-секретарь губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. После возглавил департамент по связям с общественностью «Русской медной компании». В 2020 году он переехал на Сахалин и возглавил Издательский дом «Губернские ведомости».

Сахалин, Людмила Прокофьева

Сахалин. Другие новости 30.12.20

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