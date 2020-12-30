В Роспотребнадзоре рассказали, как быстро салаты становятся опасными для употребления

Оливье, сельдь под шубой, мимоза – традиционные салаты, которые в новогоднюю ночь есть на праздничном столе у большинства людей. В областном Роспотребнадзоре рассказали, сколько часов могут храниться эти блюда, прежде чем начнут портиться.

«Любой салат – благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Поэтому неправильно хранящийся салат может стать причиной тяжёлого пищевого отравления», – сообщили в ведомстве.

Так, срок хранения салата во многом зависит от того, добавлен ли в него соус или нет. Если микс состоит из сырых овощей или фруктов, в него добавлено мясо, птица или копчености, то он пригоден для еды в течение 18 часов (после заправки – 12 часов).

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки можно употреблять только 6 часов. С добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов.

Дольше всех остаются свежими салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – их срок годности доходит до 36 часов.

Также специалисты рекомендуют заправлять салат прямо перед подачей на стол, а на ночь убирать в холодильник.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 30.12.20

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