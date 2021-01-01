Самолеты в Кольцово встречает и провожает Дед Мороз

Сегодня самолеты на перроне Кольцово провожает и встречает Дед Мороз, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В первый день нового года в Кольцово ожидается свыше 80 рейсов на прилет и вылет, и если вы летите через Екатеринбург, то сможете увидеть главного новогоднего волшебника», – сказали там.

Напомним, с конца марта в Кольцово выполняются только внутренние рейсы. Аэропорт не был включен в список тех, откуда разрешили летать за рубеж. Исключение составляют вывозные рейсы. По данным Росавиации, за 11 месяцев 2020 года пассажиропоток в Кольцово составил 3 млн 230 тысяч 718 человек. Это в 1,8 раза меньше, чем годом ранее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.12.20

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