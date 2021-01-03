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Воскресенье, 3 января 2021, 15:18 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области 404 новых случая коронавируса, 18 смертей

Свердловская область держится на пятом месте среди регионов России по количеству заболевших коронавирусом. За сутки выявлено 404 новых случая. 18 человек скончались. Общее число зарегистрированных больных в регионе – 59 793. Из больниц выписано 407 свердловчан.

Как сообщили в областном оперштабе, всего госпитализированы 2 945 пациентов в состоянии средней тяжести: «Состояние 577 госпитализированного оценивается как тяжелое, 333 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 223 – на аппаратах ИВЛ».

Екатеринбург, Анна Темрук

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