В Свердловской области распределили квоты на ЭКО на 2021 год

В Свердловской области распределили квоты на процедуру экстракорпорального оплодотворения и переноса криозамороженных эмбрионов на 2021-й между клиниками репродуктивной медицины. Всего на этот год «бесплатное» ЭКО смогут сделать 1982 раза, криопереноса – 1644. Напомним, программы оплачиваются из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Направления на ЭКО распределили следующим образом:

– 550 «Центр семейной медицины»

– 412 Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» (Флотская, 52)

– 367 Клинический институт репродуктивной медицины

– 323 УГМК-здоровье

– 100 «Гармония»

– 65 «Партус»

– 165 – клиники других регионов

Направления на криопереносы распределили следующим образом:

– 437 «Центр семейной медицины»

– 326 Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» (Флотская, 52)

– 241 «Гармония»

– 195 Клинический институт репродуктивной медицины

– 180 УГМК-здоровье

– 34 «Партус»

– 229 клиники других регионов

Напомним, порядок получения квоты закреплен документами минздрава. О том, какие исследования нужно пройти, чтобы попасть в реестр ожидания, «Новый День» подробно писал в спецпроекте «ЭКО: В очередь за ребенком».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.01.21

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