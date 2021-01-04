В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 60 тысяч человек

В Свердловской области за сутки выявлено 399 новых случаев коронавируса, регион находится на пятом месте по числу заболевших за день.

Скончались за сутки 16 человек, общее количество смертей от вируса с начала пандемии составило 1578. Всего в регионе заболели 60192 человека.

«Состояние 586 госпитализированных оценивается как тяжелое, 333 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 219 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 3099. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.01.21

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