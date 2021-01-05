Коронавирусная сводка: 392 заболевших, 18 смертей

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 392 новых случая коронавируса, регион по-прежнему находится на пятом месте по числу заболевших в день.

За сутки скончались 18 человек, общее количество смертей с начала пандемии составило 1596. Общее число зарегистрированных больных в регионе – 60 584. Из больниц выписано 400 свердловчан.

Как сообщили в областном оперштабе, состояние 589 госпитализированных оценивается как тяжелое, 324 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 218 – на аппаратах ИВЛ.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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