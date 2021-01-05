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Вторник, 5 января 2021, 16:11 мск

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Охранять праздник Рождества будут 400 спасателей

Специалисты свердловского ГУ МЧС проводят профилактические рейды накануне православного Рождества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в Свердловской области праздничные мероприятия по случаю Рождества Христова пройдут в 302 культовых учреждениях. Сейчас в каждом из них проходят профилактические рейды по проверке противопожарного состояния. Инспекторы государственного пожарного надзора проверяют исправность пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей. Особое внимание специалисты МЧС обращают на знание священнослужителями порядка действий при пожаре.

В праздник ожидается большое количество прихожан, поэтому все служители храма должны знать, как им действовать в случае ЧС, чтобы не допустить паники и помочь прихожанам покинуть опасную зону. Профилактические мероприятия в церквях и храмах Свердловской области продлятся до 6 января, а в Рождественскую ночь на праздничных богослужениях будут дежурить около 400 сотрудников МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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