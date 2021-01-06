Уральский врач объяснил, отчего дети болеют зимой на самом деле

Врач-педиатр клиники «УГМК-здоровье» Алия Тугеева рассказала, отчего болеют зимой дети на самом деле и почему не стоит запрещать им есть мороженое, кричать и плакать на морозе, бегать без шапки, сидеть на сквозняке, мочить ноги, пренебрегать тёплыми носками и шарфом.

«Все это лишь мифы. Ларингит, фарингит и любая простуда – это на 90% проявление вирусной инфекции, на 10 % – бактериальной. Заболевание возникает не от сквозняков, промоченных ног или не завязанного шарфа. И не от того, что ребенку продуло ушки или он плакал или кричал на горке. Причина ОРВИ – вирус, а учащение простуд в холодное время года объясняется тем, что складывается благоприятная для инфицирования среда. Много людей дышат одним и тем же воздухом в помещении с закрытыми окнами (то есть без достаточной вентиляции), передавая вирусы друг другу, а отопление способствует высушиванию слизистых оболочек», – рассказала доктор Тугеева.

Впрочем, она уточнила, что переохлаждение может спровоцировать развитие вирусной инфекции, так как способствует небольшому снижению местного иммунитета. «Организм тратит больше ресурсов на попытки согреться, «забывая» о защитных функциях. И поэтому вирусу или бактерии проще внедриться в слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Но это не значит, что переохлаждение точно приведет к развитию болезни. Если в носоглотке нет никаких бактерий или вирусов, вы не контактировали с болеющим человеком, то никакое переохлаждение вам не страшно, вы будете здоровы», – сказала она.

По словам педиатра, не стоит бояться и запрещать мороженое детям, даже если они болеют. «От холодного лакомства заболеть нельзя. Можно съесть испорченное мороженое и получить кишечную инфекцию, но простудить горло – нет», – заметила она.

Алия Тугеева напомнила, что нужно соблюдать правила профилактики ОРВИ – и детям, и взрослым. «Дома (и, если есть возможность, на работе) нужно почаще открывать окна и проветривать помещение. Не стоит забывать и о таких базовых аспектах здорового образа жизни, как физическая активность, отказ от курения, разнообразное питание, достаточное потребление жидкости, хорошая гигиена (мытье рук, использование одноразовых носовых платков), качественный сон», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.01.21

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