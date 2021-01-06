На ЖБИ ночью горел магазин «Мегамарт»

Сегодня ночью в Екатеринбурге едва не сгорел магазин «Мегамарт» на ул. Высоцкого, 12. Около полуночи произошел пожар в пристрое, где разгружают товар. Загорелись тара и продукция на площади 30 квадратных метров. Благодаря быстрым действиям пожарных огонь не перекинулся на основное помещение магазина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

До прибытия пожарных из «Мегамарта» самостоятельно эвакуировались 10 человек. По данным МЧС, пострадавших нет. Спасатели проверили все помещения в здании и не обнаружили людей.

Всего на тушение пожара ушло около часа. На вызов выезжали 12 пожарных машин. Причина возгорания в магазине устанавливается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.01.21

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