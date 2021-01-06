В Свердловской области остается высокой смертность от коронавируса – за сутки 18 летальных исходов

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 389 новых случаев коронавируса, из них 207 – в Екатеринбурге. Регион опустился на седьмое место в России по распространению Covid-19, но при этом остается в лидерах (4 место) по смертности. За последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировано 18 летальных исходов – это рекордный показатель, который держится уже несколько дней. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 614 свердловчан.

По данным регионального оперштаба, 538 пациентов находятся в тяжелом состоянии (320 человек в реанимациях, 217 – на аппаратах ИВЛ), 3 031 госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки в регионе выписано после лечения 395 человек. Общее число активных больных на 6 января составляет 6 015 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.01.21

На ЖБИ ночью горел магазин «Мегамарт». / Уральский врач объяснил, отчего дети болеют зимой на самом деле. / Охранять праздник Рождества будут 400 спасателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»