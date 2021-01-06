На Среднем Урале ожидаются рождественские морозы до -30

После непродолжительного потепления в Свердловскую область возвращаются морозы. Уже сегодня к вечеру температура опустится до отметки 20 градусов ниже нуля. Завтра, 7 января, ожидаются морозы до -23…-28 градусов, на крайнем севере до -33. Прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег.

В Екатеринбурге погода будет мягче: -15…-17 градусов днем, и морозы до -22 градусов ночью.

Последние дни новогодних каникул пройдут при умеренном морозе -16…-21 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.01.21

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