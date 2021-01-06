Свердловский минкульт не выявил нарушений санитарного режима в театрах и музеях

Министерство культуры Свердловской области проводит рейды по подведомственным учреждениям на предмет соблюдения эпидемиологических мер во время новогодних каникул.

Спектакли и праздничные концерты разрешены только при специальной рассадке зрителей, исключен любой интерактив. Для посетителей обязателен масочный режим.

Как сообщили в министерстве, проверки проходят не только в театрах и концертных организациях, но и в музеях и выставочных пространствах. На сегодняшний день никаких нарушений не выявлено. Следить за исполнением требований эпидбезопасности сотрудники минкульта будут до 10 января.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.01.21

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