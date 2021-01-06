Свердловский врач Лариса Фечина вошла в совет президентского фонда «Круг добра»

Заместитель главного врача Свердловской областной детской клинической больницы № 1 и бывший депутат Госдумы Лариса Фечина вошла в состав попечительского совета нового фонда «Круг добра», который был создан 6 января по указу президента РФ Владимира Путина. Благотворительная организация будет финансировать лечение детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями. Ранее сообщалось, что фонд будет пополняться за счет средств, полученных в результате повышения ставки НДФЛ для налогоплательщиков, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей.

Всего в попечительский совет вошли 15 человек, среди них такие известные благотворители, как врач Леонид Рошаль, актер Константин Хабенский и актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт. Председателем организации назначен священник, основатель первого в России детского хосписа Александр Ткаченко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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