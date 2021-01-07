В Рождественском послании митрополит Евгений призвал поклониться врачам

В ночь с 6 на 7 января 2021 года в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга митрополит Евгений возглавил Рождественскую Божественную литургию.

Как сообщает пресс-служба епархии, литургия совершалась с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Прямую трансляцию богослужения вели три телеканала.

В Рождественском послании владыки Евгения говорится: «Не слишком ли тягостным стал для нас груз губительного поветрия? В нынешнее торжество мы восхваляем терпение ветхозаветных праотцев, не потерявших надежду на Божественное обетование и явивших образец терпения. Но скажем сегодня слова благодарности и тем, кто живёт среди нас. Поклонимся нашим врачам, с риском для жизни терпеливо несущим своё служение, кто сражается, почти не имея оружия. Скажем слова благодарности тем, кто с терпением переживает вынужденный затвор, тем самым сдерживая распространение болезни, и тем, кто терпит неудобство мер защиты, не выдавая свою нетерпеливость за отвагу.

Тех, кто имеют мужество и терпение, нельзя лишить радости Рождества, ибо «все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римл. 8, 37-39).

Человечество за всё время своего существования не знало спокойных времён. Ещё живы те, кто помнит самую кровопролитную войну в истории мира. Беды и горести приходят и уходят, раны затягиваются, боль утихает. Но остаётся с нами вечной и неизменной милость Христа Рождающегося, призывающего к духовному рождению наши души», – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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