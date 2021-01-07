За первую половину каникул почти 300 водителей сели за руль пьяными. На дорогах есть погибшие

За первую половину новогодних каникул свердловские гаишники остановили 289 пьяных водителей. При этом 62 водителя отказались от прохождения освидетельствования, а 34 уже были задержаны пьяными за рулем раньше, и теперь им грозит уже уголовная ответственность.
Кроме этого, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, сотрудники задержали 302 водителя, которые были лишены прав или вообще их никогда не получали.
Сотрудники ГИБДД продолжат свою работу на протяжении всех праздничных дней. В период празднования Рождества Христова 7 января сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу возле православных храмов, церквей и монастырей. Маршруты патрулирования нарядов ДПС приближены к местам массового скопления граждан.
Всего с 31 декабря 2020 года по 5 января 2021 года на территории Свердловской области зарегистрировано 36 ДТП. Четыре человека погибли и еще 42 получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших и пострадавших снизилось более чем в два раза.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 07.01.21
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