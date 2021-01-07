В Свердловской области уменьшился прирост новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено 384 новых случаев коронавируса, что на пять человек меньше, чем вчера. Скончались 17 человек, общее число жертв пандемии в регионе – 1631. Как сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки выздоровели 390 человек.

В региональном оперштабе добавили, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+165), Арамильского, Артинского, Ачитского городских округов, Асбеста, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Верхней Туры, Верхней Синячихи, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Талицкого и Шалинского городских округов, посёлка Уральский.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 61 357.

Состояние 497 госпитализированных оценивается как тяжелое, 311 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 219 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 939. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.01.21

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