Ушел из жизни бывший ректор УрГУ Владимир Третьяков

На 85-м году жизни скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

С 1993 по 2007 год, 14 лет, Владимир Третьяков возглавлял УрГУ как ректор. Его карьера в университете началась с 1963 года. Владимир Евгеньевич был наставником не одного поколения студентов и молодых учёных. А с 2011 года являлся советником ректора УрФУ.

«Широко известна общественная работа Владимира Евгеньевича, за успехи в которой он награждён многочисленными званиями, в том числе – почётный работник высшей школы и почётный гражданин Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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