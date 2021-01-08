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Пятница, 8 января 2021, 11:50 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области 387 новых случаев коронавируса, 18 смертей

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом. Регион по-прежнему находится на седьмом месте по распространению Covid-19.

За последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировано 18 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерло 1649 человек. За сутки в регионе выписан 391 человек. Всего с начала пандемии заболели 61 744 человека.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 519 госпитализированных оценивается как тяжелое, 314 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 203 – на аппаратах ИВЛ.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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