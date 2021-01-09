В Свердловской области сохраняется высокая смертность от коронавируса

Свердловская область остается на седьмом месте по ежедневному приросту случаев коронавируса – за последние сутки такой диагноз был поставлен еще 385 жителям региона, всего с начала пандемии заразилась 62129 уральцев. По данным информационного центра по мониторингу, за последние 24 часа подтвердилась смерть 16 человек, от вируса в общей сумме скончались 1665 человек. С начала декабря число умерших в сутки не опускалось ниже 10 человек, за несколько дней января уже четырежды фиксировалось по 18 смертей – в 2020 году было три дня с таким показателем.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 544 госпитализированных оценивается как тяжелое, 315 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 213 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 2 836. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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