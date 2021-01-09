Стала известна дата прощания с экс-ректором УрГУ Владимиром Третьяковым

В понедельник, 11 января, состоится прощание с бывшим ректором УрГУ Владимиром Третьяковым. Церемония пройдет с 11:00 до 13:00 в Демидовском зале в корпусе на Тургенева, 4. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Напомним, Владимир Евгеньевич скончался 8 января на 85-м году жизни. С 1993 по 2007 год, 14 лет, Владимир Третьяков возглавлял УрГУ как ректор. Его карьера в университете началась с 1963 года. Владимир Евгеньевич был наставником не одного поколения студентов и молодых учёных. С 2011 года являлся советником ректора УрФУ.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.21

В Свердловской области сохраняется высокая смертность от коронавируса. / В Свердловской области 387 новых случаев коронавируса, 18 смертей. / Ушел из жизни бывший ректор УрГУ Владимир Третьяков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»