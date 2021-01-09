Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

В Свердловской области, по прогнозам синоптиков, 10 января ожидается сильный снегопад. Спасатели просят быть внимательными и осторожными из-за непогоды.

«В связи со снегопадом жителям области рекомендуется воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Машину лучше ставить в гараж, а при его отсутствии – парковать вдали от деревьев. Если поездку отложить никак нельзя, то стоит быть особенно осторожными на дорогах. Отказаться от заездов на встречную полосу, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров, не забывать о ремнях безопасности и перевозке детей исключительно в специальных креслах. Пешеходам на улицах следует быть предусмотрительными, обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья, сооружения повышенного риска – мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи», – сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В случае каких-либо происшествий спасатели просят обращаться в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101 или на единый номер вызова экстренных служб – 112.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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