В Екатеринбурге разыскивают родственников 82-летнего врача, найденного на вокзале без памяти (ФОТО)

В Екатеринбурге поисковые отряды и общественники разыскивают родственников 82-летнего мужчины, которого обнаружили накануне на железнодорожном вокзале. По предварительным данным, зовут его Евгений Алексеевич Патрикеев и ранее он был военным врачом в Севастополе. Сейчас пожилой человек находится в больнице №7, врачи подозревают у него деменцию.

Пост о найденном на вокзале старичке опубликовал екатеринбуржцец Степан Черногубов. По его словам, Патрикеева Евгения Алексеевича он встретил на вокзале. Мужчина рассказал, что у него произошел инсульт. Как он попал в Екатеринбург и сколько времени живет на вокзале, не помнит.

«Родился в Ташкенте, жил в городе Александрове Владимирской области. Служил военным врачом в Севастополе (возможно квалификация «судовой врач»)», – рассказал со слов Патрикеева екатеринбуржец.

К поискам родственников пожилого человека подключились поисковые отряды, например, «Лиза Алерт». Сейчас мужчина находится в больнице №7, врачи подозревают у него деменцию. Держать его долго в медучреждении не будут.

«По высоковероятной, но не проверенной пока применительно к этому человеку с частичной потерей памяти информации, его крайним местом жительства может быть пос. Восточный Свердловской области», – добавляют общественники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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