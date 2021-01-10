У исторического здания ПРОМЭКТа снесли фасад

В Екатеринбурге продолжается демонтаж здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума, которое общественники пытались признать памятником конструктивизма. На данный момент застройщик частично снес фасад, выходящий на улицу Белинского. На месте бывшего техникума построят многоэтажные жилые дома.

Как сообщают очевидцы, фасады застройщик частично снес накануне, 9 января. Стена, которая выходит на улицу Белинского, уже разрушена на треть. При этом общественники не теряют надежду остановить снос конструктивистского здания. Сегодня в разных точках в Екатеринбурге будет организован сбор подписей против сноса ПРОМЭКТа, – сообщает телеграм-канал «Сенная площадь (Парк Павлика Морозова)». С 14 до 15 часов общественники будут на Куйбышева, 44д, с 15 до 16 часов – на Горького, 29, с 18 до 19 часов – в кофейне у Оперного театра (Ленина, 46).

Как ранее писал «Новый День», корпорация «Маяк», которая является собственником здания, собирается построить на месте бывшего ПРОМЭКТа жилые многоэтажки. Первые работы начались на объекте в 20-х числах декабря, но местные жители вызвали полицию. На защиту исторического объекта встали общественники. Снос на время был остановлен.

В мэрии Екатеринбурга заявляли 28 декабря, что здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), построенное в стиле конструктивизма, не будет снесено в течение 90 дней. Как пояснил тогда вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин, сейчас в здании размещаются офисы. Дом не был включен в реестр архитектурных памятников, но 21 декабря в региональное управление по госохране объектов культурного наследия поступило такое заявление. Решение о включении объекта в список архитектурных памятников или об отказе в этом должно быть принято 6 мая 2021 года.

Но 4 января активные работы по сносу ПРОМЭКТа возобновились.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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