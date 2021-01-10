В Свердловской области – еще 18 смертей от коронавируса

В Свердловской области за сутки выявлено 387 новых случаев Covid-19, регион находится на седьмом месте в общероссийском рейтинге. Скончались за день 18 человек.
Всего с начала пандемии в Свердловской области заболели 62516 человек, 1683 умерли.
Добавим, что в России сегодня выявлен 22851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Больше всего заболевших за сутки – в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской и Ростовской областях.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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