На ЕКАД столкнулись грузовик и две легковушки (ФОТО)

Сегодня днем на Екатеринбургской кольцевой дороге недалеко от Палкино произошло массовое ДТП – столкнулись грузовик Scania и два легковых автомобиля. Авария спровоцировала пробки в обе стороны.

«На место ДТП выезжал наряд ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, которыми было организовано реверсивное движение транспортных потоков. Также произведены замеры машин на проезжей части, причастных к происшествию, составлены процессуальные документы. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Лады Приора». Им оказана медицинская помощь, от госпитализации пострадавшие отказались. По факту ДТП будет проведено дознание, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии», – сообщили «Новому Дню» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.21

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