Мэрия: здоровым детям не нужно получать справки для возвращения в садик после каникул

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что здоровым детям не требуется получать справки об эпидблагополучии адреса для возвращения в детский сад после новогодних каникул. Такие документы могут потребовать только у тех, кто болел до или во время праздничных дней.

Накануне горожане рассказали СМИ, что в поликлиниках Екатеринбурга выстроились огромные очереди из родителей, которым необходимо было получить справки о здоровье детей перед возвращением в детские сады после отдыха. Люди часами стояли, в том числе на морозе на улице. Сообщалось, такие документы затребовали воспитатели в некоторых ДОУ.

Сегодня департамент образования Екатеринбурга выпустил официальное обращение, в котором говорится: здоровым детям никакие справки для возвращения в садик не нужны.

«Родителям, чьи дети посещают муниципальные дошкольные организации, для привода ребенка в детский сад не нужно получать справку об эпидблагополучии, если ребенок не болел до или во время новогодних каникул. В случае болезни ребенка в детский сад необходимо предоставить справки с указанием диагноза и об эпидблагополучии», – пояснили в департаменте.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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