В Свердловскую область идут затяжные арктические морозы до -36 градусов

На этой неделе в Свердловскую область придет антициклон, который принесет арктический мороз. Местами похолодает до -36 градусов – это ниже климатической нормы на 12 градусов. Потеплеть может к концу недели, но во второй половине января снова придут морозы.

Как сообщили сегодня в уральском Гидрометцентре, холода стоят на Урале с конца декабря из-за влияния сибирского антициклона, который «периодически пополняется арктическими вхождениями холодного воздуха». Очередные морозы придут в Свердловскую область уже сегодня.

«Мороз 11-13 января охватит большую территорию страны. На территории Свердловской области морозный период продлится до 14 января, температура воздуха в ночные часы может опускаться до -26…-31°, местами до -36 °C, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы, – сообщили синоптики. – К концу рабочей недели (15 января) погода на Урале несколько смягчится, вероятны снегопады. Но не исключается еще один толчок ультраполярных тридцатиградусных морозов в конце второй декады января».

Сегодня в Свердловской области ожидается до -22 градусов днем, до -33 ночью. Завтра днем похолодает, в низинах и горах днем температура может опуститься до -32 градусов, ночью – до -36. В среду днем морозы сохранятся: днем до -26, ночью – до -36. В Екатеринбурге будет чуть теплее, но стороной морозы не пройдут: в понедельник днем будет -23…-25 °C, во вторник – -24…-26, такая же температура сохранится и в среду.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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