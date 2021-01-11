За каникулы от коронавируса на Урале умерли 156 человек

В Свердловской области практически не менялись показатели суточной смертности от коронавируса в новогодние каникулы. Ежедневно регистрировалось по 16-18 случаев.

По информации на 10 января, в регионе от Covid-19 скончались 1683 человека. На 1 января в списках жертв заболевания числились 1527 человек. Таким образом, от коронавируса с начала года в Свердловской области умерли 156 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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