Чемпион UFC Петр Ян приступил к тренировкам в США перед защитой титула

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, который представляет уральскую команду «Архангел Михаил», приехал в США и приступил к полноценным тренировкам в зале АТТ. Там же занимается и Дастин Порье – 23 января ему предстоит поединок с Конором МакГрегором на турнире UFC 257.

Что касается Петра Яна, до его боя, в котором он впервые будет защищать титул чемпиона UFC, еще относительно много времени. Встреча с американцем Алджамейном Стерлингом запланирована на 6 марта в Лас-Вегасе. Поединок станет со-главным событием турнира UFC 259.

«Пока все отлично! Акклиматизация проходит – иногда мы ее ускоряем. Спасибо всем, кто поддерживает. Предстоит много работы», – сказал уральский боец.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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