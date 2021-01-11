Бывшего начальника ГИБДД отправили в колонию за смертельное ДТП

В Карпинске экс-начальника Краснотурьинской ГИБДД осудили на 2 года 8 месяцев лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб человек. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме этого его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Как рассказали в облпрокуратуре, в сентябре 2019 года Вадим Ушаков, занимавший должность начальника ГАИ с 1993 по 2005 годы, передвигался на автомобиле и на нерегулируемом пешеходном переходе не заметил мужчину и наехал на него. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

У погибшего осталась жена, ей Ушаков выплатит 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

Уральцы снова готовятся отмечать – теперь Новый год по старому стилю. / Чемпион UFC Петр Ян приступил к тренировкам в США перед защитой титула. / За каникулы от коронавируса на Урале умерли 156 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»