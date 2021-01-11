Екатеринбургский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья

Хвойные деревья, которые не смогли продать во время новогодних праздников, начали принимать в екатеринбургском зоопарке. Ели, сосны и пихты используют для украшения вольеров, а также для обогащения рациона животных. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.

«Уже много лет мы сотрудничаем с елочными базарами города. После новогоднего ажиотажа нам звонят продавцы и предлагают забрать хвойные деревья, которые не были распроданы, – отметили в зоопарке. – Берем и сосны, и ели, и пихты. Они идут как украшения для вольеров, например, представителей северных широт: песцов, волков, медведей, а также как лакомство – слониха Даша очень любит полакомиться елочкой. Помимо этого хвойные деревья очень полезные, они выделяют фитонциды, которые способствуют повышению и укреплению иммунитета. Таким образом, наши питомцы еще и оздоравливаются».

В пресс-службе подчеркнули, что зоопарк не принимает деревья, которые стояли в квартирах, поскольку они, как правило, быстро осыпаются и становятся невкусными, а также могут быть опасными для животных.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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