Три свердловчанки в каникулы стали мамами в восьмой раз

В новогодние каникулы в Свердловской области родились 1063 малыша – 517 мальчиков и 546 девочек. Из них восемь – близнецы. При этом три женщины стали мамами в восьмой раз, а еще семь свердловчанок – в седьмой. Непосредственно в новогоднюю ночь в области родились десять мальчиков и 17 девочек, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Первой в новом году появилась на свет девочка, родители которой приехали в Екатеринбург из Пышминского района. Малышка родилась в ОПЦ спустя 20 минут после полуночи 1 января, в 00:20 ночи. Вес девочки – 2560 граммов.

Всего в областном перинатальном центре в праздники появились на свет 107 малышей: 60 девочек и 47 мальчиков. 15 малышей родились в корпусе, перепрофилированном на оказание помощи пациентам с Covid-19 – девять мальчиков и шесть девочек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

Екатеринбургский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья. / В новогодние каникулы ежедневно в скорую обращались 300-350 екатеринбуржцев с симптомами коронавируса. / Бывшего начальника ГИБДД отправили в колонию за смертельное ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»