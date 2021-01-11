Врач рассказал, кому пора идти наркологу после каникул

В Новом году россияне часто дают себе зарок – бросить пить или, по крайней мере, не злоупотреблять алкоголем. Об этом свидетельствуют статистические данные. Однако затяжные каникулы часто препятствуют исполнению этого обещания. Посленовогодняя пора – традиционно самое горячее время для наркологов. О том, кому пора обращаться к специалистам, а кто еще может спастись сам, «Новому Дню» рассказал главный врач областной наркологической больницы, главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

«Если человек продолжает пить, хотя ему уже надо на работу выходить, пора обращаться к специалистам. Если у человека есть сильная тяга, обратиться за консультацией к наркологу лишним тоже не будет. Если он сам понимает, что без дополнительной помощи не может справиться, тоже можно обратиться к нам», – рассказал специалист.

По его словам, предварительной записи не требуется. Человек, которому нужна помощь, может прийти на консультацию на Ленина, 7, или на Халтурина, 44А, в отделения ОНБ. Если же пациент не может самостоятельно себе помочь, у него развилось острое состояние, то нужно обращаться в скорую – госпитализировать его могут как в наркологию, так и в токсикоцентр, если, например, речь идет не об алкогольном психозе, а об отравлении.

Если же тяги к алкоголю нет, а у человека банальное похмелье, то следует в будущем подумать об умеренности, а здесь и сейчас соблюдать щадящий режим. «Облегчить состояние могут обильное питье, сон, прогулка на свежем воздухе, легкая еда, она должна быть нежирной и нетяжелой, потому что печень и поджелудочная железа и без того испытали повышенную нагрузку. Но самое главное – не опохмеляться», – добавил нарколог.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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